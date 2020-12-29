Первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили добровольцы старше 60 лет

Все 150 добровольцев старше 60 лет получили первую дозу российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», еще 89 человек — вторую.

Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Испытания в указанной возрастной группе начались 21 ноября. На протяжении 24 часов добровольцы находились в стационаре под наблюдением медиков.

Как сообщили «РИА Новости», спустя три дня была начата вакцинация остальных 145 участников. Испытания проводились по группам 30-40 человек с госпитализацией в стационар на сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут самостоятельно выбирать, какой из вакцин привиться от коронавируса.