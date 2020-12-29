Голикова заявила о возможности россиян выбирать вакцину от коронавируса

Уже в первом квартале 2021 года россияне смогут самостоятельно выбирать, какой из вакцин привиться от коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идет о препаратах «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». По ее словам, вторая вакцина в небольших партиях (около 30 тыс.) уже вышла в гражданский оборот. Ее направят «во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве».

Как сообщили «РИА Новости», Голикова отметила, что с появлением каждой новой вакцины граждане смогут выбирать, чем прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca. Страна намерена использовать отечественную сыворотку в классическом варианте.