Голикова заявила о возможности россиян выбирать вакцину от коронавируса

Голикова заявила о возможности россиян выбирать вакцину от коронавируса
Татьяна Голикова. Фото: pixabay.com

Уже в первом квартале 2021 года россияне смогут самостоятельно выбирать, какой из вакцин привиться от коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идет о препаратах «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». По ее словам, вторая вакцина в небольших партиях (около 30 тыс.) уже вышла в гражданский оборот. Ее направят «во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве».

Как сообщили «РИА Новости», Голикова отметила, что с появлением каждой новой вакцины граждане смогут выбирать, чем прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca. Страна намерена использовать отечественную сыворотку в классическом варианте.

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