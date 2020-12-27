В России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca

Россия намерена использовать вакцину «Спутник V» без компонента препарата AstraZeneca от британской фармацевтической компании. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Специалист отметил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что Россия намерена использовать отечественную сыворотку в классическом варианте.

Напомним, препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В тестировании препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет. Испытания завершились несколько дней назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России не выявили аллергических реакций на вакцину «Спутник V».