В России не выявили аллергических реакций на вакцину «Спутник V»

В России не выявили аллергических реакций на вакцину &#171;Спутник V&#187;
Вакцина Спутник V. Фото: sputnikvaccine.com

За время испытаний вакцины «Спутник V» тяжелых аллергических реакций на препарат не выявлено. Такое заявление сделал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, уже около 700 тыс. россиян получили вакцину «Спутник V», и Минздрав совместно с Росздравнадзором «очень жестко отслеживают всю побочку».

Напомним, препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В тестировании препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет. Испытания завершились несколько дней назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин забрал на память флакон с вакциной «Спутник V». Он посмотрел, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом.

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