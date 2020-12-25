Мишустин забрал на память флакон с вакциной «Спутник V»

Мишустин забрал на память флакон с вакциной &#171;Спутник V&#187;
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин забрал на память с петербургского производства флакон с вакциной от коронавируса «Спутник V». Он в шутку предложил выкупить флакон вакцины по предельной отпускной цене.

На предприятии научно-производственного центра компании «Биокад» в Северной столице Мишустин посмотрел, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом.

Как сообщил ТАСС, премьер взял один флакон и спросил, можно ли взять его на память.

Напомним, что соглашение на производство вакцины в Петербурге было подписано 21 сентября между заводом «БИОКАД» и научным центром имени Гамалеи, который является создателем вакцины «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие завода по производству активных субстанций для лекарственных препаратов для лечения коронавируса.

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