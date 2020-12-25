Мишустин посетил открытие завода в Петербурге, где будут выпускать лекарства против COVID-19

Мишустин посетил открытие завода в Петербурге, где будут выпускать лекарства против COVID-19
Новый завод открыла компания "Активный компонент". Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие завода по производству активных субстанций для лекарственных препаратов для лечения коронавируса.

Как сообщили в Смольном, новый завод открыла компания «Активный компонент». Современное высокотехнологичное предприятие будет выпускать фармацевтические субстанции, в том числе противоковидные.

На церемонии открытия присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор города Александр Беглов.

«Новые линии по производству субстанции для лекарственных препаратов – важнейшее событие для всей отечественной фармацевтической отрасли. Независимый от импорта выпуск такой продукции позволяет формировать в стране полный цикл производства препаратов», — сказал Михаил Мишустин.

Новая площадка позволит увеличить производственные мощности АО «Активный Компонент» до 100 позиций, включая противоковидные субстанции азитромицин, умифеновир и фавипиравир, а также субстанции для лечения ВИЧ и другие.

Производственные мощности АО «Активный Компонент» увеличатся до 100 позиций. Фото: Смольный

Компания сможет выпускать до 250 тонн продукции в год. Кроме того, новое предприятие создало 200 рабочих мест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургу необходимо 300 тыс. доз вакцины и 200 млн рублей на лекарства от Covid-19.

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