Беглов: Петербургу необходимо 300 тыс. доз вакцины и 200 млн рублей на лекарства от Covid-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал необходимое число доз препарата от коронавируса для города, а также сумму на лекарства для амбулаторных больных. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Беглова, Северной столице необходимо 300 тыс. доз, а также 200 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных. Получить все это город намерен на средства из федерального бюджета.

Кроме этого, градоначальник Петербурга добавил, что он отправил обращение в адрес Правительства России с просьбой о перепрофилировании 900 коек в федеральных стационарах для оказания помощи петербуржцам с коронавирусом.

«Кроме того, мы просим изменить сроки проведения зимней сессии для студентов старших курсов медицинских вузов, чтобы иметь возможность привлекать их в помощь врачам поликлиник», – отметил Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, Беглов заявил о том, что в городе хватает мест для госпитализации больных с Covid-19.