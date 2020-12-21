Беглов заявил о том, что в городе хватает мест для госпитализации больных с Covid-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что свободный коечный фонд в городе составляет 3,5-4%. В среднем эти цифры поддерживаются ежедневно.

Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала «Россия-24». По словам Беглова, в Петербурге еще ни разу не было момента, чтобы город остался без свободных коек. Выписки коронавирусных пациентов производятся ежечасно.

Кроме этого, градоначальник Северной столицы добавил, что «до Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает». Пациентов с коронавирусом начнут принимать временный госпиталь в Ленэкспо, центр Алмазова, Первый медицинский университет, новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн и больницы № 33 в Колпино.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов назвал уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге высоким, но контролируемым.