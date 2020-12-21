Беглов назвал уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге высоким, но контролируемым

"Почти 430 млн рублей [дополнительных средств направлено на борьбу с пандемией] только за последние две недели. Добавили 321 млн на закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Это больше, чем получено городом на те же цели из федерального бюджета", - отметил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

"Почти 430 млн рублей [дополнительных средств направлено на борьбу с пандемией] только за последние две недели. Добавили 321 млн на закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Это больше, чем получено городом на те же цели из федерального бюджета", - отметил Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В понедельник, 21 декабря, губернатор Северной столицы Александр Беглов выступил с еженедельным обращением к горожанам на «Радио России», рассказав о текущей эпидемический обстановке.

По его словам, введенные антикоронавирусные ограничения доказывают свою эффективность: уровень заболеваемости остается «высоким, но контролируемым». Главное на данный момент, как объяснил Беглов, — обеспечить петербургскую систему здравоохранения всем необходимым. Введенные антикоронавирусные ограничения

Градоначальник также заявил, что до конца года в Северную столицу поступит 100 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас у Петербурга уже есть 5,5 тысяч. Ведется активная подготовка к массовой иммунизации: открыто уже 20 прививочных пунктов, а к концу 2020-го их число вырастет до 70, пообещал губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Ленобласти ухудшилась эпидемиологическая обстановка.