Беглов назвал уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге высоким, но контролируемым

В понедельник, 21 декабря, губернатор Северной столицы Александр Беглов выступил с еженедельным обращением к горожанам на «Радио России», рассказав о текущей эпидемический обстановке.
По его словам, введенные антикоронавирусные ограничения доказывают свою эффективность: уровень заболеваемости остается «высоким, но контролируемым». Главное на данный момент, как объяснил Беглов, — обеспечить петербургскую систему здравоохранения всем необходимым. Введенные антикоронавирусные ограничения
Градоначальник также заявил, что до конца года в Северную столицу поступит 100 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сейчас у Петербурга уже есть 5,5 тысяч. Ведется активная подготовка к массовой иммунизации: открыто уже 20 прививочных пунктов, а к концу 2020-го их число вырастет до 70, пообещал губернатор.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Ленобласти ухудшилась эпидемиологическая обстановка.