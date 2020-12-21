В Ленобласти изменили распределение районов по коронавирусным «зонам»

В понедельник, 21 декабря, постановлением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Киришский и Сланцевский районный переведены из «желтой» коронавирусной зоны в «красную», а Подпорожский — из «зеленой» в «желтую».

Таким образом, распределение районов региона по зонам на данный момент выглядит следующим образом: в «красной» находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тосненский и Тихвинский районы. В «желтой» — Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский и Сосновый Бор. В «зеленой» зоне остаются Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский и Кингисеппский районы.

Также в Ленобласти вступают в силу новые антикоронавирусные ограничения, согласно которым зимние смены в детских лагерях будут проводиться с 50-процентным заполнением групп. Заехать в первую смену дети должны одновременно до 30 декабря, а следующая смена должна начаться не раньше, чем спустя два дня после отъезда школьников из первой смены.

Дети должны иметь при себе обязательную медсправку об отсутствии противопоказаний к поездке, а сотрудники лагерей — отрицательные результаты ПЦР-теста, полученные не ранее 3 дней до начала смены.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент никаких изменений в существующих в Петербурге антиковидных ограничениях не предвидится.