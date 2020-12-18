Роспотребнадзор не давал Смольному новых рекомендаций по ковид-ограничениям

Роспотребнадзор не давал Смольному новых рекомендаций по ковид-ограничениям
Смольный пока не получал от Роспотребнадзора каких-либо рекомендаций. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургские власти пока не получали от Роспотребнадзора каких-либо рекомендаций о введении новых коронавирусных мер и ограничений в связи с пандемией.

Об этом сообщил замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Чиновник заявил в ходе брифинга в Смольном, что власти могут принимать и снимать ограничительные меры по коронавирусу только при наличии соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. В настоящее время каких-либо распоряжений не поступало.

Ситов добавил, что на прошлой неделе в Сети распространилась фейковая информация о введении полного локдауна в городе. По его словам, власти уже зафиксировали, кто это сделал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смягчение ограничений в Петербурге оказалось под угрозой: осталось 4% коек для больных COVID-19.

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