Смягчение ограничений в Петербурге оказалось под угрозой: осталось 4% коек для больных COVID-19

В Петербурге заговорили о возможном смягчении ограничений, но этому могут помешать неутешительные «ковидные» показатели. В городе осталось только 4% свободных коек для пациентов с коронавирусом. Ранее городские власти уже отмечали, что принимать решение будут в том числе и в зависимости от числа госпитализаций.

Об оставшихся койках в пятницу, 18 декабря, сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана в ходе брифинга. Он отметил: сейчас «ковидные» стационары работают на пределе возможностей. В настоящее время в госпиталях осталось всего 4% свободных коек. Кроме того, за эту неделю в Петербурге выросло на 4% общее число госпитализированных. Только за последние сутки в городские стационары поступили более 900 человек с коронавирусом.

Отметим, что такие показатели могут отдалить пересмотр ограничений, которые были введены в Петербурге на новогодние праздники. Так, с 30 по 3 января, как ожидается, не будет работать общепит, а до 10 января закроют театры, музеи и другие организации исполнительских искусств.

Сроки пересмотра ограничений постоянно меняются. После того как рестораторы все-таки вышли на диалог со Смольным, в правительстве заявляли, что смогут принять решение к 25 декабря. При этом не исключали отмену некоторых ограничений при улучшении эпидемиологической ситуации.

Позже губернатор Александр Беглов поручил ужесточить рейды по общепиту в новогодние праздники и отметил, что ограничения могут пересмотреть только после Нового года.

Новая информация появилась после ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла 17 декабря. Отмечалось, что изменения список запретов, вероятно, претерпит уже в ближайшее время.

«В целом очень хотелось бы, чтобы и наши граждане пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург», — заметил президент на пресс-конференции.