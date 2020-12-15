Рестораны Петербурга могут не дождаться смягчения ограничений до Нового года

Ждать смягчения ограничений в Петербурге после 25 декабря, похоже, не стоит. Если раньше городские власти говорили о том, что могут принять решение к этому сроку, то теперь речь идет о возможных изменениях после Нового года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что петербургские власти ведут работу по вопросу смягчений ограничений, однако ввести их в работу планируют только после Нового года. Об этом он сообщил в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

При этом губернатор назвал главное условие для смягчения ограничений – динамика эпидемии должна измениться в лучшую сторону.

По его словам, сейчас представители власти и бизнеса разрабатывают новые варианты поддержки предприятий ресторанной и гостиничной сферы. В частности, речь идет о налоговых льготах и работе в новых форматах.

«Прорабатываются и варианты смягчения ограничений после Нового года», — уточнил губернатор.

Ранее о том, что Смольный рассматривает предложения рестораторов по смягчению ограничений, рассказывал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. При этом, комментируя встречу с рестораторами, он отмечал, что у города есть еще две недели (по состоянию на 11 декабря), чтобы принять решение. Тогда он также сообщал, что власти будут смотреть на эпидемиологическую ситуацию.

Отметим, что постановлению городского правительства, с 25 по 29 декабря заведения общественного питания должны будут работать с 06:00 до 19:00, а на период с 30 декабря по 3 января и вовсе закрыться.

Представители ресторанного бизнеса на встрече с вице-губернатором Евгением Елиным отмечали, что готовы закрыться только в новогоднюю ночь. Они также просили власти дать им работать на каникулах и оставить режим работы до 23:00. Ситов позже сообщал, что такие возможности рассматривают.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Александр Беглов поручил усилить рейды по заведениям общественного питания в новогодние праздники.