Смольный посмотрел в сторону смягчения ограничений: власти назвали условия

Петербургские власти начали смотреть в сторону смягчения ограничений после того, как рестораторы подняли шум из-за возможных новых запретов. Условия, при которых они будут отменены, уже названы.

Ситуация вокруг ограничений начала обостряться после того, как Смольный заявил о новогодних ограничениях. Планировалось, что с 25 декабря заведения общественного питания будут закрываться после 19:00 (сейчас они работают до 23:00). Кроме того, с 30 декабря по 3 января, по решению городского правительства, кафе, бары и рестораны должны быть закрыты.

За таким решением последовала вполне ожидаемая реакция – возмущения со стороны рестораторов. Началось с простых заявлений, затем они выставили требование компенсации. Позже к губернатору Александру Беглову обратилась омбудсмен Анастасия Татулова. Глава города, впрочем, в ответе дал понять, что смягчать ограничения не будут.

На это рестораторы ответили «Картой сопротивления» — списком заведений, которые отказались соблюдать новогодние ограничения.

В Кремле о ситуации узнали, но заявили, что вмешиваться в дела региона не будут, хотя и призвали к диалогу. Диалог все-таки произошел.

В пятницу, 11 декабря, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов рассказал, что Смольный рассматривает предложения рестораторов по смягчению ограничений. По его словам, решение примут в зависимости от эпидемиологической ситуации. Смотреть на обстановку планируют до 25 декабря.

Пока не исключают, что отменить могут запрет на работу после 19:00. Рассматривается также возможность снять ограничения в новогодние каникулы. Правда, в Смольном уже уточнили, что разрешать заведениям работать ночью, в том числе и в новогоднюю ночь, не планируют.