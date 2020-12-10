Рестораторы Петербурга закрыли «Карту сопротивления»

"Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и действовать согласованно", - уверены рестораторы. Фото: pixabay

"Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и действовать согласованно", - уверены рестораторы. Фото: pixabay

Владельцы петербургских заведений, создавшие сайт с «Картой сопротивления» — списком баров и кафе, не желающих закрываться на Новый год, — убрали с главной страницы список участников акции.

Организаторы «Карты сопротивления» сообщили, что их коллеги-рестораторы смогли «достучаться» до городских властей, а значит, цель предпринимателей достигнута. Власти обсудили с представителями сферы общепита смягчение антикоронавирусных ограничений, которые на данные момент могут стать гибельными для отрасли.

Губернатору Петербурга Александру Беглову передали разработанную рестораторами программу «Пять шагов к бесковидному ресторану», и владельцы заведений надеются, что инициативы по смягчению ковидных мер в самом скором времени станут реальными изменениями в постановлениях властей. «Мы уверены, что сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга», — подчеркивают участники «Карты сопротивления».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что встречу с петербургскими рестораторами также провели главный прокурор города Серей Литвиненко и вице-губернатор Евгений Елин.