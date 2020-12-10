Рестораторы Петербурга закрыли «Карту сопротивления»

Рестораторы Петербурга закрыли &#171;Карту сопротивления&#187;
"Мы победим и эпидемию, и кризис, когда власть и бизнес будут в диалоге и действовать согласованно", - уверены рестораторы. Фото: pixabay

Владельцы петербургских заведений, создавшие сайт с «Картой сопротивления» — списком баров и кафе, не желающих закрываться на Новый год, — убрали с главной страницы список участников акции.

Организаторы «Карты сопротивления» сообщили, что их коллеги-рестораторы смогли «достучаться» до городских властей, а значит, цель предпринимателей достигнута. Власти обсудили с представителями сферы общепита смягчение антикоронавирусных ограничений, которые на данные момент могут стать гибельными для отрасли.

Губернатору Петербурга Александру Беглову передали разработанную рестораторами программу «Пять шагов к бесковидному ресторану», и владельцы заведений надеются, что инициативы по смягчению ковидных мер в самом скором времени станут реальными изменениями в постановлениях властей. «Мы уверены, что сохранение здоровья граждан и выживание бизнеса не исключают друг друга», — подчеркивают участники «Карты сопротивления».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что встречу с петербургскими рестораторами также провели главный прокурор города Серей Литвиненко и вице-губернатор Евгений Елин.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карта сопротивления новости СПб ограничения по коронавирусу рестораторы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном одобрили 80% заявок на проведение мероприятий численностью более ...
В Смольном думают над смягчением новогодних коронавирусных ограничений
Глава ель Петербурге будет наряжена в стиле ретро
Медики рассказали, что не стоит есть на ужин
В Ленобласти 218 человек заразились коронавирусом
Елин объяснил, почему применяли силу во время штурма петербургского бара
В обувной мастерской на проспекте Космонавтов неизвестный открыл стрельбу ...
Рестораторы Петербурга закрыли «Карту сопротивления»