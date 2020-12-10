Прокурор Петербурга встретился с рестораторами

Руководитель прокуратуры Петербурга Сергей Литвиненко и вице-губернатор Елин провели встречу с рестораторами и обсудили новогодние ограничения.

Предприниматели выступили против таких строгих ограничений, поэтому обе стороны пытались найти компромисс, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В частности, рестораторы попросили позволить им работать не до 19:00, а до 23:00 во все праздничные дни, кроме 31 декабря и 1 января. Они уверены, что в противном случае, это чревато большими убытками.

Представители власти предложили альтернативный вариант работы заведений общепита во время новогодних праздников, например, продавать свою продукцию на улице. Однако такой вариант кажется предпринимателям не рентабельным. Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко отметил, что в сложившейся ситуации необходим диалог, поэтому стороны будут искать компромисс.

Напомним, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг (МКС), представляющий интересы петербургских отельеров, рестораторов и туристического бизнеса, обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Таким образом он хочет добиться смягчения «антиковидных» мер.