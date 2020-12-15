Пока думают над смягчением ограничений: Беглов поручил усилить рейды по общепиту в новогодние праздники

Смольный еще только обещает задуматься над смягчением ограничений, на деле пока городские власти намерены усилить рейды по общепиту в новогодние праздники.

Соответствующее поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочего совещания с членами правительства Северной столицы.

Губернатор обратился ко всем главам районов и профильных комитетов, чтобы усилить работу по проведению рейдов в барах и ресторанах в новогодние праздники.

Отметим, что пока постановление городского правительства осталось неизменным – с 25 по 29 декабря заведения общепита должны будут закрываться после 19:00. С 30 декабря по 3 января кафе, бары и рестораны будут закрыты вовсе.

Как писала gazeta.spb.ru, рестораторы выступают против таких ограничений. Они согласились не работать только в новогоднюю ночь, но просили оставить «комендантский час» хотя бы до 23:00 и дать им возможность работать в январские каникулы.

После переговоров с представителями бизнеса в Смольном заявили, что над смягчением ограничений подумают. Решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Бары в ответ отказались от «Карты сопротивления», заявив, что достигли своей цели.

При этом ряд заведений общепита все же не успокоился– они продолжают нарушать противоэпидемиологические меры. В минувшие выходные во время ночного рейда в Петербурге составили 43 протокола об административных правонарушениях. Владельцы трех заведений рискуют стать фигурантами уголовных дел об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Всего в Петербурге с начала года было проведено 552 рейда по кафе и ресторанам города.