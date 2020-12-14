Продолжающие работать по ночам бары могут поставить под угрозу смягчение ограничений в Петербурге

Обещания Смольного «подумать» над смягчением ограничений, по всей видимости, не успокоили ряд баров, которые продолжают нарушать противоэпидемиологические меры. В минувшие выходные работавшие в ночное время заведения продолжили искать чиновники и правоохранители.

По данным комитета по контролю за имуществом, по итогам рейда в ночь на субботу, 12 декабря, составили 43 протокола об административных правонарушениях. Владельцы трех заведений рискуют стать фигурантами уголовных дел об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Комментируя результаты рейдов, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что проверки в заведениях общественного питания необходимы для того, чтобы снизить риск заражения при личных контактах.

Всего в Петербурге с начала года было проведено 552 рейда по кафе и ресторанам города.

Отметим, что в Северной столице владельцы заведений общественного питания с самого начала выступали против введения «комендантского часа» на работу баров, кафе и ресторанов. Предприниматели с улицы Рубинштейна заявляли, что рискуют в этом случае потерять до половины недельной прибыли. Нарушителей, к слову, на барной улице Петербурга, после 23:00 находят регулярно. По результатам одного из последних рейдов были возбуждены уголовные дела.

Конфликт со Смольным обострился, когда стало известно о новых, еще более строгих, ограничениях, которые планируют ввести на новогодних каникулах. Власти хотели, чтобы с 25 декабря общепит закрывался после 19:00, а несколько дней не работал вовсе.

В результате рестораторы отказались выполнять такие требования и создали «Карту сопротивления». В Смольном после переговоров с представителями бизнеса пообещали подумать над предложениями. Власти могут рассмотреть отмену запрета на работу заведений после 19:00, а также закрытия в новогодние каникулы. Разрешать работать рестораторам по ночам пока никто не планирует. При этом чиновники неоднократно подчеркивали: смягчение ограничений будет возможно только при улучшении эпидемиологической обстановки. Бары-нарушители ставят такую возможность под угрозу.