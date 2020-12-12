В Смольном объяснили необходимость рейдов по барам города

В Смольном объяснили необходимость рейдов по барам города
В барах Петербурга прошли рейды. Фото: unsplash.com

Губернатор Петербурга Александр Беглов высказался о профилактических рейдах по барам и кафе города в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в Смольном в субботу, 12 декабря. Отмечается, что по словам Александра Беглова данные проверки в заведениях общественного питания необходимы с целью контроля противоэпидемиологической обстановки в городе.

«Главная цель предпринимаемых мер — уменьшить риск заражения при личных контактах. Это должны понимать и все граждане, и предприниматели», –заявил Александр Беглов.

Отметим, что в Петербурге с начала года было проведено 552 рейда по кафе и ресторанам города. Самые частые нарушения, – это отсутствие средств индивидуальной защиты у работников заведений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в храмах Петербурга не будут проводить рейды по соблюдению коронавирусных ограничений.

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