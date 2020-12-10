В храмах Петербурга не будут проводить рейды по проверке соблюдения антиковидных правил

В храмах Петербурга не будут проводить рейды по проверке соблюдения антиковидных правил
Храмы и церкви Петербурга не являются злостными нарушителями COVID-ограничений, поэтому и проверять их не собираются. Фото: pixabay

Власти Северной столицы не планируют проверят городские храмы и церкви на соблюдение стандартов санитарной безопасности, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов. Он отметил, что церковь отделена от государства, поэтому и проверок там не планируется. При этом чиновник добавил, что разработанные Роспотребнадзором антиковидные правила учитываются церковным сообществом и службы в храмах проводятся с их соблюдением.

Ситов также подчеркнул, что храмы и церкви, в отличие от заведений центральных районов Санкт-Петербурга, не замечены в злостных нарушениях COVID-ограничений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ сочли неуместным ограничивать количество верующих на службах.

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