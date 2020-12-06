В РПЦ назвали неуместным ограничение количества людей на службах в храмах

В РПЦ считают, что сейчас ситуация более благоприятная, чем весной, поэтому нет необходимости ограничивать количество прихожан на службах. Фото: Baltphoto/ Darya Ivanova

В РПЦ считают, что сейчас ситуация более благоприятная, чем весной, поэтому нет необходимости ограничивать количество прихожан на службах. Фото: Baltphoto/ Darya Ivanova

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал «несоразмерным» и «неуместным» ограничение числа людей на богослужениях в храмах Петербурга.

Напомним, что вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин ранее заявил о запрете на публичные мероприятия численностью более 50 человек. Он подчеркнул, что данное распоряжение распространяется и на богослужения, и что власти ожидают соответствующей реакции от РПЦ.

Епископ Зеленоградский Савва, в свою очередь, отметил, что нынешняя эпидемиологическая обстановка отличается от ситуации, сложившейся весной, когда система здравоохранения не была готова к пандемии. Поэтому сейчас, считает представитель РПЦ, тем более не стоит прибегать к столь строгим ограничениям, передает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все духовные школы РПЦ в Петербурге перевели на дистанционное обучение.