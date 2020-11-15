В Петербурге духовные школы РПЦ перевели на дистанционку

С 16 ноября и как минимум до начала 2021 года ученики будут получать знания из дома.

В Санкт-Петербурге все духовные школы РПЦ решили перевести на дистанционную форму обучения. Ученики перестанут посещать учреждения с 16 ноября – знания они будут получать из дома как минимум до следующего года. Об этом сообщили в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения КОВИД.

Отмечается, что на удаленку также переводят учеников духовных школ в Московском региона. Напоминаем, что в большинстве регионов страны ухудшается эпидемиологическая обстановка, в связи с чем ужесточаются ограничения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что итоговое сочинение в российских школах могут перенести из-за коронавируса. Число зараженных в мире достигло 53 млн заболевших, при этом 37 млн вылечились, более 1,3 млн человек умерли.