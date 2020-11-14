Итоговое сочинение в российских школах могут перенести из-за коронавируса

Об этом заявили в Рособрнадзоре. Фото: pixabay.com

Об этом заявили в Рособрнадзоре. Фото: pixabay.com

Итоговое сочинение в российских школах могут перенести, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться.

Об этом заявили в Рособрнадзоре.

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — сказал глава ведомства Анзор Музаев, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что решение долго не заставить себя ждать. Об этом стане известно в ближайшее время.

Число зараженных в мире достигло 53 млн заболевших, при этом 37 млн вылечились, более 1,3 млн человек умерли.

С начала пандемии в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице России число смертей от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки увеличилось еще на 69 человек. Всего за время пандемии в Москве от вируса умерли свыше 7 тыс. человек.