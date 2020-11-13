В Москве от коронавируса умерли 69 пациентов за сутки

В столице России число смертей от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки увеличилось еще на 69 человек. Всего за время пандемии в Москве от вируса умерли свыше 7 тыс. человек.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, что за все время пандемии в Москве скончались от коронавируса 7 712 пациентов.

На данный момент именно столица России находится на первом месте по количеству случаев заражения инфекцией – 497 516. Из них почти 6 тыс. человек за прошедшие сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мурашко заявил об обязательной круглосуточной работе Covid-лабораторий.