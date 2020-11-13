Мурашко заявил об обязательной круглосуточной работе Covid-лабораторий

Мурашко заявил об обязательной круглосуточной работе Covid-лабораторий
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно. Такое заявление сделал глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, никакие задержки с выдачей результатов диагностики заболевания недопустимы.

«Лаборатории должны работать в режиме 24/7», — заявил Мурашко в ходе селекторном совещании с регионами по ситуации с COVID-19, сообщили РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ дали советы, как побороть страх перед коронавирусом. По мнению специалистов, в сложившейся ситуации стоит позаботиться не только о своем физическом, но и психическом здоровье.

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