В ВОЗ дали советы, как побороть страх перед коронавирусом

Особо уязвимыми оказались люди с уже имеющимися расстройствами психики и зависимостями. Фото: unsplash.com

Особо уязвимыми оказались люди с уже имеющимися расстройствами психики и зависимостями. Фото: unsplash.com

Строгий распорядок дня, здоровое питание и физическая активность помогут справиться с плохими эмоциями во время пандемии коронавируса. Такое мнение выразили представители ВОЗ.

По словам специалистов, стресс и беспокойство в период пандемии — нормальное явление. Причиной такого состояния становится неизвестность и неопределенность. К страху перед заражением добавляются и новые ограничения, которые вводятся по мере распространения инфекции,затрудняют передвижение и приводят к потере дохода.

Как сообщили «РИА Новости», в сложившейся ситуации стоит позаботиться не только о своем физическом, но и психическом здоровье.

Специалисты считают, что помочь себе можно при помощи регулярного распорядка дня. Следует выделять время на работу и время на отдых, а также уделять время любимому занятию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему опасно возвращаться на работу после коронавируса.