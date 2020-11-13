В ВОЗ дали советы, как побороть страх перед коронавирусом

Строгий распорядок дня, здоровое питание и физическая активность помогут справиться с плохими эмоциями во время пандемии коронавируса. Такое мнение выразили представители ВОЗ.
По словам специалистов, стресс и беспокойство в период пандемии — нормальное явление. Причиной такого состояния становится неизвестность и неопределенность. К страху перед заражением добавляются и новые ограничения, которые вводятся по мере распространения инфекции,затрудняют передвижение и приводят к потере дохода.
Как сообщили «РИА Новости», в сложившейся ситуации стоит позаботиться не только о своем физическом, но и психическом здоровье.
Специалисты считают, что помочь себе можно при помощи регулярного распорядка дня. Следует выделять время на работу и время на отдых, а также уделять время любимому занятию.
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