Названа опасность возвращения на работу после коронавируса

Названа опасность возвращения на работу после коронавируса
Оценивая возможность возвращения на работу, следует учитывать все факторы. Фото: Pixabay

Переболевшим коронавирусом пациентам не стоит спешить с возвращением на работу. Об этом предупредила начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ Елена Гусакова.

По ее словам, клинические симптомы COVID-19 полиморфны и проявляться они могут у всех индивидуально. Учитывать также нужно и форму перенесенного заболевания. Ослабление иммунитета может наблюдаться в течение нескольких недель после COVID-19

Для того, чтобы понять, можно ли уже возвращаться на работу, нужно оценить все факторы. Как сообщили «Известия», доктор медицинских наук подчеркнула, что даже молодые пациенты могут восстанавливаться после болезни около четырех недель.

Врач рекомендует после тяжелой формы заболевания уехать в санаторий в своей климатической зоне, чтобы не нагружать организм адаптацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск сдал четыре теста на Covid-19 в один день и получил разные результаты.

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