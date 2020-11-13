«Какая-то чушь»: Илон Маск сдал четыре теста на Covid-19 в один день

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал четыре экспресс-теста на COVID-19 и получил разные результаты.
Бизнесмен рассказал в своем Twitter-аккаунте, что все четыре анализа были сделаны в один день. В результате он получил два положительных и два отрицательных результата.
«Какая-то чушь происходит», — написал Маск.
По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест, даже медсестра не менялась. В комментариях бизнесмен отметил, что если подобное произошло с ним, это могло случиться и с другими людьми.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Илона Маска. Он утверждал, что не будет делать прививку от коронавирусной инфекции.