«Какая-то чушь»: Илон Маск сдал четыре теста на Covid-19 в один день

&#171;Какая-то чушь&#187;: Илон Маск сдал четыре теста на Covid-19 в один день
Илон Маск. Фото: Dan Taylor/Heisenberg Media

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал четыре экспресс-теста на COVID-19 и получил разные результаты.

Бизнесмен рассказал в своем Twitter-аккаунте, что все четыре анализа были сделаны в один день. В результате он получил два положительных и два отрицательных результата.

«Какая-то чушь происходит», — написал Маск.

По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест, даже медсестра не менялась. В комментариях бизнесмен отметил, что если подобное произошло с ним, это могло случиться и с другими людьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Илона Маска. Он утверждал, что не будет делать прививку от коронавирусной инфекции.

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