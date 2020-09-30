Илон Маск заявил, что не станет делать прививку от коронавируса

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск не планирует защищаться от COVID-19 с помощью вакцины, когда она получит массовое распространение.

Владелец компании Tesla принял участие в подкасте журналистки Кары Свишер и ответил на несколько вопросов о пандемии. Отказ от вакцинации Маск обосновал тем, что он и его близкие не входят в зону риска. Когда ведущая подкаста в свою очередь добавила, что заболеваемость может существенно вырасти, изобретатель уточнил, что «все умирают». Об этом сообщает Daily Star.

Также Маск отметил, что вся ситуация с пандемией и то, как к ней отнеслись в мире, уменьшила его веру в человечество из-за неразумности большей части населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом. Ожидается, что в будущем разработка поможет лечить такие неврологические заболевания как деменция, паралич и болезнь Альцгеймера.