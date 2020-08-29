Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск показал общественности свинью с вживленным в мозг чипом, разработанным в его компании Neuralink.

В пятницу, 28 августа, на видеохостинге Youtube состоялась трансляция в ходе которой Маск рассказал о самочувствии животного, на котором провели эксперимент по вживлению импланта размером с монету.

Имплант свинье установили 2 месяца назад. Исследования показали, что самочувствие животного остается хорошим, а устройство работает без сбоев. Объяснен и принцип его действия — когда свинья что-либо нюхает или трогает своим пятачком, нейронные импульсы передаются в ее мозг, где чип их фиксирует.

Ожидается, что в будущем разработка поможет лечить такие неврологические заболевания как деменция, паралич и болезнь Альцгеймера.

Маск надеется получить разрешение на внедрение первого чипа в мозг человека уже до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет.