Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет

Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет. Ожидается, что испытать сеть можно будет этим летом.

Компания SpaceX Илона Маска ищет бета-тестеров для спутниковой системы Starlink. В этом году на орбиту Земли выведено порядка 500 спутников. Задача их — покрытие интернета для всего мира к 2021 году.

«Мы ожидаем, что закрытое бета-тестирование начнется позднее этим летом, после стартует публичное бета-тестирование», — сообщает Starlink.

Желающие протестировать космический интернет должны заполнить форму на сайте Starlink. В случае, если бета-тестирование будет доступно в их регионе, на электронный адрес заявителя придет уведомление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск прокомментировал запуск нового космического корабля Crew Dragon, созданного его компанией SpaceX.