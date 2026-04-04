Ученые научились предсказывать сбои в работе Интернета до жалоб пользователей

Даниил Александров
Исследователи создали интеллектуальную систему, которая предсказывает проблемы с качеством интернет-связи до того, как их заметит абонент. Технология позволит провайдерам устранять неполадки без опросов пользователей.

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали систему на основе метода искусственного интеллекта. Разработка выявляет скрытые связи между техническими показателями сети и тем, как человек на самом деле воспринимает связь.

Работа системы

Исследователи ПНИПУ создали систему на основе метода искусственного интеллекта, который выявляет скрытые связи между техническими показателями сети и реальными ощущениями человека. Для анализа система использует пять стандартных параметров, которые собирает любой провайдер.

Система оценивает качество связи по нескольким параметрам. Это пинг, то есть время отклика сервера. Также учитывается джиттер, который отражает нестабильность соединения. Еще один параметр — потеря пакетов, когда часть данных не доходит до получателя. Кроме того, система анализирует объем переданного и полученного трафика. Для работы технологии не нужны дополнительные датчики или дорогие системы мониторинга, что упрощает ее внедрение у провайдеров, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Тестирование в сложных условиях и обучение модели

Ученые собирали данные для обучения в самых сложных условиях. Использовалось корпоративное оборудование, которое одновременно работало через проводную, сотовую и спутниковую связь, постоянно переключаясь между ними. В такой среде проблемы возникают постоянно: скачки времени отклика, потери данных, перепады скорости. Информацию исследователи собирали в течение пяти дней, чтобы захватить и пиковые нагрузки, и ночные спады, и обычные рабочие часы.

Как пояснил аспирант кафедры ПНИПУ Алексей Елохов в беседе с ТАСС, методика системно-когнитивного анализа работает именно с небольшими и зашумленными выборками, где есть случайные отклонения. Если система научилась предсказывать человеческий комфорт в этом хаосе, она будет работать безошибочно.

Результаты тестирования и выявленные закономерности

Обученную модель ученые проверили на незнакомой части информации, чтобы исключить случайность и подтвердить, что модель не просто запомнила примеры, а научилась обобщать. Точность прогноза системы составила 92,7%.

В ходе тестирования были обнаружены несколько закономерностей. Потеря данных до 0,3% практически незаметна для пользователя, но как только этот показатель превышает 1,8%, качество связи резко падает. Самое сильное влияние на комфорт оказывает не скорость ответа сервера, а стабильность этого времени.

Если ответ приходит с постоянными рывками и задержка все время скачет, человек будет недоволен, даже когда в целом скорость хорошая. При нестабильности в диапазоне от 1,3 до 3,3 миллисекунды качество остается хорошим, а когда скачки достигают 3,3-22,8 миллисекунды, качество заметно ухудшается.

Читайте также

Город

Безопасность во всем: как новый OMODA C5 защищает водителя и пассажиров

Бренд OMODA раскрывает детали комплексной системы безопасности нового поколения фастбэк-кроссовера C5. Надежную защиту водителя и пассажиров обеспечивают три ключевых принципа: усиленная конструкция, долговременное сохранение целостности кузова и интеллектуальные системы помощи водителю.Усиленный каркас OMODA C5 на 78% состоит из высокопрочной стали. Три силовые траектории в передней части эффективно снижают перегрузки в случае столкновения. Цельная рама из сверхвысокопрочной стали снижает деформацию при боковом ударе. Автомобиль также оборудован шестью подушками безопасности. Они не только мгновенно срабатывают при столкновении, позволяя водителю и пассажирам избежать серьезных травм, но затем сохраняют до 50% давления в течение 6 секунд, обеспечивая дополнительную защиту при возможных вторичных ударах.Усовершенствованный комплекс систем помощи водителю ADAS в новом поколении OMODA C5 получил способность к самообучению. Система адаптируется под стиль вождения, делая...
Читать далее
Город

JAECOO J6: новый взгляд на внедорожники в эпоху технологичного комфорта

На мировом автомобильном рынке всё чаще появляются модели, способные не просто конкурировать, а задавать новые стандарты. Одной из таких новинок стал JAECOO J6 — внедорожник, который уверенно объединяет в себе современные технологии, экологичность и истинный дух приключений.Электрическая мощь без компромиссовВ эпоху стремительного перехода к экологичному транспорту JAECOO J6 демонстрирует, что электромобили могут быть не только эффективными, но и по-настоящему универсальными. Оснащённый мощной электрической силовой установкой, автомобиль обеспечивает впечатляющую динамику и высокий уровень проходимости — качества, которые ранее ассоциировались исключительно с классическими внедорожниками.Разработанный компанией JAECOO, этот автомобиль ориентирован на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов ограничивать себя рамками городской среды.Дизайн: брутальность и футуризмПервое, что бросается в глаза — это смелый и выразительный внешний вид. J6 сочетает в себе...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция погода Россия петербург Санкт-петербург мигранты пулково праздник закон интернет деньги васильевский остров ЗакС ученые задержание кадры Госдума бизнес банки жильё ребенок Всеволожский район штраф производство безопасность пенсии мошенники пенсионеры автомобили кхл реклама хоккей железная дорога белоруссия больница ограничения законопроект кирилл поляков форум пенсия Александр Колесов проекты общественный транспорт

Новости дня

Деньги

В Госдуме напомнили о минимальном уровне пенсий неработающих граждан в регионах

Деньги

Средний размер пенсии неработающих россиян достиг отметки в 25,6 тысячи рублей

Общество

Нарощенные ресницы вышли из моды в 2026 году

Общество

Католическая Пасха в 2026 году наступит на неделю раньше православной

Общество

Ларисе Долиной грозит штраф в 100 млн рублей из-за загрязнения ручья на участке

Общество

В Петербурге принудительно госпитализировали двух больных туберкулезом

Общество

Преподавателя из Петербурга поместили под домашний арест за взятки

Спорт

Российские хоккеисты отличились передачами и голами в 14 встречах НХЛ

Общество

Представители «Сбербанка» назвали причины сбоя работы банковских сервисов

Общество

В Петербурге региональный маткапитал разрешат тратить на окна и двери для дач

Новости

Снять без комиссии и первыми: в долгосрочной аренде Авито Недвижимости

Общество

В Люберцах и Котельниках ввели запрет на аренду самокатов

Общество

В 2025 году родильный дом на Васильевском острове принял четыре тысячи родов

Общество

В Смольном потратят больше 21 млн рублей на пять ковровых дорожек

Город

Безопасность во всем: как новый OMODA C5 защищает водителя и пассажиров

Общество

Группа BTS выпустила клип с отсылками к фильму «Олдбой»

Город

JAECOO J6: новый взгляд на внедорожники в эпоху технологичного комфорта

Общество

Звезде сериала «Моя прекрасная няня» могло бы исполнится 55 лет

Общество

Колесов предупредил о похолодании в Петербурге на выходных

Транспорт

В Петербурге уделили внимание укреплению безопасности на железной дороге

Бизнес-вести

На форуме в Петербурге снова заговорили о регулировании нестационарной торговли

Общество

Меган Маркл похвалила сына за быструю учебу катанию на лыжах

Транспорт

Специалисты Петербурга смогут участвовать в инфраструктурных проектах Африки

Общество

Россияне не могут оплатить покупки по картам и кьюар-кодам

Транспорт

Петербуржцам напомнили о бесплатном проезде для детей-инвалидов

Новости

В Ивангороде на встрече с жителями обсудили вопросы теплоснабжения

Общество

Певица Клава Кока объявила о романе с блогером Дмитрием Масленниковым

Новости

Полиция раскрыла схему фиктивных браков с мигрантами в Василеостровском районе

