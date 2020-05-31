Илон Маск заявил о гордости после запуска нового корабля Crew Dragon

Илон Маск заявил о гордости после запуска нового корабля Crew Dragon
Илон Маск. Фото: Dan Taylor/Heisenberg Media

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем Crew Dragon, созданным его компанией SpaceX.

После старта созданного его компанией корабля генеральный директор SpaceX рассказал, что главной задачей для компании является обеспечение безопасного возвращения астронавтов.

Как сообщает ТАСС, Маск признался, что его переполняют эмоции.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon стартовал накануне, 30 мая, в 22:22 по Москве. Полет состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Илона Маска. Он рассказал, что его компания готова приступать к чипированию людей. По его словам, уже в течение 2020 года новая технология будет готова.

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