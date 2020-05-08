Илон Маск заявил, что его компания готова приступать к чипированию людей

Известный американский предприниматель и основатель компании Space X, специализирующей на производстве космической техники, Илон Маск прокомментировал возможность массового чипирования людей.

Изобретатель в ходе беседы с Джо Роганом в передаче на YouTube рассказал, что его компания Neuralink рассчитывает в ближайшее время завершить разработку чипов, которые планируется вживлять в человеческой мозг. Маск заявил, что уже в течение 2020 года новая технология будет готова.

Чип, считает бизнесмен, не навредит, а наоборот, усовершенствует человека. Технологии помогут восстановить утраченные зрение или слух, а также могут излечить паралич конечностей. Чип поместят прямо под кости черепа и соединят с мозгом при использовании электродов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск и певица Граймс стали родителями малыша с труднопроизносимым именем X Æ A-12.