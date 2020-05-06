Певица Граймс раскрыла значение имени сына от Илона Маска

Канадская исполнительница Граймс и миллиардер Илон Маск на днях стали родителями, а новорожденного они назвали X Æ A-12.

Первым имя новорожденного сына обнародовал Илон Маск в своем твиттере. Позже Граймс поделилась значением столь необычного имени в своем аккаунте.

Она рассказала, что Х обозначает математическую переменную и неизвестное число; Æ — это сочетание букв Ai на «эльфийском», что означает любовь и искусственный интеллект (Artificial Intelligence); A-12 — модель предшественника самолета-разведчика Lockheed SR-71, который Граймс и Маск любят за отсутствие оружия и защиты. «Только скорость. Хорош в битве, но безвредный», — пишет певица. Кроме того, А — первая буква любимой песни Граймс Archangel,

Новоиспеченные родители пока не уточнили, как правильно произносить имя малыша.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременная возлюбленная Илона Маска призналась, что даст ребенку выбрать свой пол.