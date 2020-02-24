Беременная возлюбленная Илона Маска призналась, что даст ребенку выбрать свой пол

Поклонники со всего мира поздравляют певицу. Фото: Instagram @grimes

Поклонники со всего мира поздравляют певицу. Фото: Instagram @grimes

Канадская певица Grimes ждет первенца от самого завидного жениха планеты, американского изобретателя Илона Маска. Недавно исполнительница сделала неожиданное заявление, которое удивило поклонников.

Певица рассказала, что не собирается делать акцент на поле будущего малыша. Она хочет предоставить ребенку право самому выбрать свою гендерную принадлежность. Звезда отметила, что будет обращаться к ребенку не «он» или «она», а «они».

В Twitter исполнительница призналась, что собирается воспитывать ребенка в лесу, чтобы он не стал «испорченным».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что первенцем малыш будет только для Граймс: у Илона Маска уже есть пятеро детей от прошлого брака.