Певица Граймс и Илон Маск станут родителями

Певица Граймс и Илон Маск станут родителями
Поклонники со всего мира поздравляют певицу. Фото: Instagram @grimes

31-летняя канадская певица ждет первенца от самого завидного жениха планеты, 48-летнего американского изобретателя Илона Маска.

Поклонники давно подозревали, что пара эксцентричного предпринимателя и эпатажной певицы ожидает пополнения. Ранее Клэр Элис Буше (настоящее имя Граймс) опубликовала в своем Instagram снимок с эмбрионом, нарисованным на животе. Неоднозначный намек, однако социальная сеть довольно быстро заблокировала за слишком откровенное изображение.

Официальное подтверждение, тем не менее, не заставило себя ждать: вскоре девушка выложила фотоснимок, на котором не скрывает заметно округлившийся живот. Отметим, что первенцем малыш будет только для Граймс: у Илона Маска уже есть пятеро детей от прошлого брака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 53-летнюю Ренату Литвинову подозревают в беременности.

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