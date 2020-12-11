Григорий Путинцев: «карта сопротивления» — это реклама ресторанов и рестораторов

Григорий Путинцев: &#171;карта сопротивления&#187; &#8212; это реклама ресторанов и рестораторов
Специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга по взаимодействию с общественными организациями, председатель наблюдательного совета Объединения "Рестоград" Григорий ПутинцевФото: Baltphoto/Андрей Пронин

Так называемая «карта сопротивления» являлась некой рекламой части ресторанов и рестораторов, считает специальный представитель губернатора Петербурга по взаимодействию с общественными организациями и председателя наблюдательного совета Объединения «Рестоград» Григорий Путинцев.

По его мнению, ничего кроме улыбки она не вызывает. «Меня очень волнует «диссидентская», «антиковидная» история. Мне кажется, что это популизм. Очевидный совершенно, — заявил Путинцев в ходе пресс-конференциии. — Вот эти примеры, которые я все время слышу: «Рестораны закрываете, а в метро толкаемся». Метро — это наша артерия, это наша жизнь. Приходите в метро в масках, пожалуйста. Думайте о своих детях, родителях и стариках».

Напомним, в начале недели в Петербурге появилась так называемая «карта сопротивления» — проект, созданный владельцами некоторых заведений в знак протеста против ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. Согласно распоряжению властей, петербургский общепит работает до 23:00. А с 30 декабря по 3 января он должен быть полностью закрыт. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января барам, кафе и ресторанам запрещается принимать посетителей с 19:00 до 06:00. 10 декабря доступ к карте был закрыт, поскольку рестораторам удалось «достучаться» до руководства города и донести свои предложения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что послабление ограничений, по словам зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова, возможно лишь при улучшении эпидемиологической обстановки.

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