Григорий Путинцев: «карта сопротивления» — это реклама ресторанов и рестораторов

Так называемая «карта сопротивления» являлась некой рекламой части ресторанов и рестораторов, считает специальный представитель губернатора Петербурга по взаимодействию с общественными организациями и председателя наблюдательного совета Объединения «Рестоград» Григорий Путинцев.

По его мнению, ничего кроме улыбки она не вызывает. «Меня очень волнует «диссидентская», «антиковидная» история. Мне кажется, что это популизм. Очевидный совершенно, — заявил Путинцев в ходе пресс-конференциии. — Вот эти примеры, которые я все время слышу: «Рестораны закрываете, а в метро толкаемся». Метро — это наша артерия, это наша жизнь. Приходите в метро в масках, пожалуйста. Думайте о своих детях, родителях и стариках».

Напомним, в начале недели в Петербурге появилась так называемая «карта сопротивления» — проект, созданный владельцами некоторых заведений в знак протеста против ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. Согласно распоряжению властей, петербургский общепит работает до 23:00. А с 30 декабря по 3 января он должен быть полностью закрыт. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января барам, кафе и ресторанам запрещается принимать посетителей с 19:00 до 06:00. 10 декабря доступ к карте был закрыт, поскольку рестораторам удалось «достучаться» до руководства города и донести свои предложения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что послабление ограничений, по словам зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова, возможно лишь при улучшении эпидемиологической обстановки.