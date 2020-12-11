Александр Ситов: снятие ограничений с общепита возможно, но при улучшении эпидемиологической ситуации

Петербургским рестораторам еще раз напомнили: послабление ограничений, наложенных из-за коронавируса на работу предприятий общепита, станет возможным при улучшении эпидемиологической ситуации. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

По его словам, все будет зависеть от состояния городской системы здравоохранения, количества коек, темпов заболеваемости и т.д. А на принятие решения относительно ограничительных мер есть еще около двух недель — до 25 декабря. Что касается работы заведений ночью (в 23:00 и позднее), эта возможность, говорит Ситов, будет согласовываться, в том числе с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на уровне страны, потому что рекомендации были даны руководителем ведомства Анной Поповой.

«Поверьте, мы все заинтересованы, в первую очередь, в жизни. Во вторую очередь — бизнес. Людям действительно нужно зарабатывать. Поэтому, конечно же, снятие ограничений возможно, но при улучшении эпидемиологической ситуации», — заключил он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прекратила работу так называемая «карта сопротивления» — власти обсудили с представителями сферы общепита смягчение антикоронавирусных ограничений.