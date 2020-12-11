Еще один «коронавирусный» стационар, шаг до «красной черты» и расчет на 500 тысяч вакцин: последние данные по Covid-19 в Петербурге

В центр Алмазова за консультацией обращались и из других стран мира с вопросами, как вести лечение у заболевших коронавирусом с сердечно-сосудистыми патологиями. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В центр Алмазова за консультацией обращались и из других стран мира с вопросами, как вести лечение у заболевших коронавирусом с сердечно-сосудистыми патологиями. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Петербург вот-вот переступит «красную черту», опасный вирус все чаще находят у молодых, в Смольном подумывают смягчить ограничения, депутаты предлагают проводить вакцинацию в салонах красоты: Gazeta.SPb публикует последние данные по Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразились 3 779 горожан. 2 380 выздоровело, 69 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 166 942 петербуржца. Вирус все чаще диагностируют среди молодежи.

По мнению городских и федеральный властей, Северная столица находится у «красной черты», переступив которую мы лишимся плановой медицинской помощи. Напомним, что профилактические осмотры и диспансеризация уже остановлены.

Ограничения

Похоже, в Смольном задумались о смягчении ограничений на новогодние праздники. Об этом заявил зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Для того, чтобы это было возможным, нужно соблюсти несколько условий. С одной стороны, власти хотят пойти навстречу общепиту, с другой, уберечь горожан от инфекции.

Вакцинация

В Петербурге постепенно готовятся к массовой иммунизации. Губернатор Александр Беглов заявил, что в январе город рассчитывает получить до 500 тысяч вакцин против Covid-19. А депутат ЗакСобрания Оксана Дмитриева считает, что необходимо увеличить количество точек, где будут проводить процедуру. Так как больницы перегружены, предлагается открыть 150-200 пунктов в учреждениях, где есть медсанчасти, а также в частных клиниках и салонах красоты.

Тем временем специалисты петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) совместно с компанией «Биокад» разрабатывают единую вакцину от Covid-19 и сезонного гриппа. Скорее всего, препарат будет выпускаться в виде капель в нос.

Стационары

В Петербурге стало на один «коронавирусный» стационар больше. К приему горожан с положительным тестом на Covid-19 оборудовали медицинский исследовательский центр имени Алмазова. В комплексе подготовлены 230 коек.