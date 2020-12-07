Петербург в январе получит до полумиллиона доз вакцины против коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город рассчитывает получить в январе до 500 тыс. вакцин против COVID-19.

До Нового года в Петербург поставят несколько тысяч доз препарата, заявил он в эфире «Радио России».

Беглов заявил, что Северная столица, как и вся страна, готова начать вакцинацию — первыми вакцину получат те, кто входит в группы повышенного риска. Сначала прививать будут медиков, учителей и соцработников. По его, на первом этапе в Петербурге будут работать девять пунктов вакцинации. На втором этапе районам предстоит в общей сложности открыть 50 пунктов, в которых горожане смогут получить вакцину. Градоначальник отметил, что до Нового года в город поставят несколько тысяч доз. После праздников будут поступать крупные партии от 50 тысяч доз и более.

В Петербурге за последние сутки зафиксирован 3741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 151894 случая заражения COVID-19. Скончались 5861 человек. Выздоровело 86158 человек. На карантине находится 2176 человек. Из них 50 — в обсерваторе, 1623 — контактные, 503 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Петербурга Александр Беглов не исключил, что ученики средних и старших классов городских школ могут отправиться на дистанционное обучение.