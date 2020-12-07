Старшеклассников Петербурга могут перевести на дистанционку

Глава Петербурга Александр Беглов не исключил, что ученики средних и старших классов городских школ могут отправиться на дистанционное обучение.
Губернатор заявил в эфире «Радио Россия», что в Смольном обсуждают вопрос о переводе школьников, которые учатся в средних и старших классах, на занятия из дома. Решение о формате обучения будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в Петербурге.
Кроме того, на обсуждении у петербургских властей находится идея о продлении зимних каникул для ребят из 5-11 классов.
Беглов отметил, что соблюдение антиковидных мер на новогодних праздниках и длинных выходных с 1 по 10 января может помочь избежать введения дополнительных ограничений.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что локдаун близко: Беглов рассказал, что ждет Петербург за «красной чертой» COVID-19.