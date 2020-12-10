В Смольном думают над смягчением новогодних коронавирусных ограничений

Для того, чтобы это было возможным, нужно соблюсти несколько условий.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что власти раздумывают над смягчением новогодних коронавирусных ограничений. Об этом пишет «Комсомольская правда»

С одной стороны, власти хотят пойти на встречу общепиту, с другой, уберечь горожан от инфекции. Смольный рассматривает четыре варианта поддержки бизнеса. Ресторанам и кафе могут позволить торговать «с рук». Заведениям, у которых есть собственные внутренние дворики, хотят разрешить разместить там торговую зону. Бизнесмены также смогут организовать летние террасы в зимнем формате и вести торговлю на вынос. Также им не запрещено участвовать в Рождественских ярмарках.

Ситов добавил, что все ограничения вводятся с оглядкой на эпидемиологическую обстановку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристы начали массово отказываться от поездок в Петербург из-за ограничений.