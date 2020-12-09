Туристы начали массово отказываться от поездок в Петербург из-за ограничений

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что россияне массово отказываются от новогодних туров в Северную столицу из-за строжайших ограничений, введенных с целью стабилизации эпидобстановки.
Закрытие общепита, музеев, театров, выставочных и концертных пространств в течение январских каникул не добавило городу привлекательности в глазах туристов. Глава РСТ, однако, отметил, что, отказываясь от отпуска в Петербурге, люди активнее заказывают путевки в Карелию и Калининград.
Туроператоры при этом опасаются, что меры, подобные тем, что ввели в Северной столице, могут принять и в других городах России, тем самым сильно ударив по, и без того находящейся в глубоком кризисе, туристической отрасли. Большинство турфирм, тем не менее, идут навстречу клиентам и меняют направление туров либо возвращают деньги.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти города на Неве, вероятно, рады сложившейся ситуации: туристов призывали отказаться от поездок в Петербург, чтобы не усугублять эпидемиологическую обстановку.