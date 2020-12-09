Туристы начали массово отказываться от поездок в Петербург из-за ограничений

Туроператоры при этом опасаются, что меры, подобные тем, что ввели в Северной столице, могут принять и в других городах России, тем самым сильно ударив по, и без того находящейся в глубоком кризисе, туристической отрасли. Большинство турфирм, тем не менее, идут навстречу клиентам и меняют направление туров либо возвращают деньги.