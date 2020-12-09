Центр Алмазова в Петербурге начал прием пациентов с коронавирусом

В Петербурге стало на один «коронавирусный» стационар больше. К приему горожан с положительным тестом на Covid-19 подготовили медицинский исследовательский центр имени Алмазова.

Об этом тало известно в среду, 9 декабря. В медучреждении завершены работы по оборудованию «красных зон», шлюзов и специальных санитарных зон для врачей и медицинских работников.

Как сообщили в пресс-службе Администрации города, в комплексе подготовлены 230 коек для оказания помощи пациентам с Covid-19 и пневмониями.

Напомним, НМИЦ им. В. А. Алмазова первый раз перепрофилировали для лечения больных с COVID-19 в мае. В июле учреждение возобновило амбулаторный прием пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра Алмазова объяснил разницу между первой и второй волной коронавируса. Он напомнил, что впервые столкнувшись с неизвестным и крайне контагиозным заболеванием, система здравоохранения страны оказалась к этому не готова.