Глава Центра Алмазова объяснил разницу между первой и второй волной коронавируса

Каждого человека с высокой температурой и другими признаками простуды теперь будет восприниматься как потенциальный носитель COVID-19. Фото: Baltphoto

Каждого человека с высокой температурой и другими признаками простуды теперь будет восприниматься как потенциальный носитель COVID-19. Фото: Baltphoto

Руководитель петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто объяснил, почему вторая волна коронавируса в России будет проходить иначе, чем первая.

Специалист напомнил, что впервые столкнувшись с неизвестным и крайне контагиозным заболеванием, система здравоохранения страны оказалась к этому не готова. Недостаток информации, оборудования, опыта лечения и прочие обстоятельства привели к резкому распространению COVID-19, нехватке стационаров и, как следствие, строгим ограничениям.

По мнению Шляхто, вторая вспышка должна быть намного мягче ввиду подготовленности и оснащенности больниц и врачей. Наблюдающийся рост заражений глава Центра Алмазова считает ожидаемым, поскольку к пандемии сейчас добавляются сезонные ОРВИ и грипп.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что показатели заболеваемости коронавирусом в России прблизились к июльскому максимуму.