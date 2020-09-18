Показатели заболеваемости коронавирусом в России вернулись к максимумам лета

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России приблизилось к максимальным летним значениям.

По состоянию на пятницу, 18 сентября, в стране выявлено почти шесть тысяч новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. Точное число зараженных — 5 904 человека, что является наивысшим значением с 20 июля. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией.

Суточный прирост новых случаев заражения, тем не менее, на протяжении вот уже 34 дней составляет не больше 0,5%. В целом с начала пандемии на территории России подхватили коронавирус более 1 млн 91 тысячи человек, из них свыше 170 тысяч пациентов лечатся на данный момент.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле пока не видят оснований для повторного введения режима самоизоляции, как это было весной.