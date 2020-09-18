Песков: новую самоизоляцию пока вводить не собираются

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у властей пока нет оснований для возвращения режима самоизоляции.

По словам представителя Кремля, власти спокойно отнеслись к очередному росту числа случаев заражения коронавирусом благодаря своевременному проведению мобилизации системы здравоохранения в стране.

Кроме того, Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Кремль планирует вернуть коронавирусные ограничения.

«Нет, никаких обсуждений не ходит. Собственно, почему не ходит? Не ходит, потому что заблаговременно, в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом, во всех регионах РФ без исключения были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии», — подытожил пресс-секретарь президента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков выразил надежду на то, что 2021 год будет лучше 2020.