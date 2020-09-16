Песков выразил надежду на то, что 2021 год будет лучше 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что в ближайшем будущем различные непростые ситуации постепенно начнут разрешаться.

В среду, 16 сентября, во время общения с журналистами, Песков выразил надежду на то, что следующий 2021 год будет благополучнее 2020. Прежде всего, речь идет о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, которая нанесла сокрушительные удары по экономике и различным сферам деятельности. Об этом сообщают РИА новости.

Отметим, что перспектива к постепенному возвращению к прежней жизни в России весьма хорошая. Несмотря на незначительное повышение заболеваемости, в стране пока нет речи о второй волне. К тому же, именно в РФ создали первую в мире вакцину от COVID-19.

Напомним, за все время пандемии в стране зафиксировано 1 079 519 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от тяжелого течения болезни или развившихся осложнений 18 917 человек. По количеству летальных исходов страна занимает 100 место в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков объяснил, на что выделен новый кредит Белоруссии.