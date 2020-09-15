Песков объяснил, на что выделен новый кредит Белоруссии

Россия одолжит стране-соседке 1,5 млрд долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Белоруссии выделят новый кредит на 1,5 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости.

«Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства»,

— объяснил представитель Кремля.

Напоминаем, что Путин и Лукашенко встретились в Сочи 14 сентября. Они обсудили насущные международные проблемы, дальнейшие перспективы в развитии союзных отношений и разного рода сотрудничество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тихановская отреагировала на встречу Путина и Лукашенко. Она обратилась к Путину и подчеркнула, что весьма сожалеет, что он решил вести переговоры с диктатором, а не гражданами Белоруссии.